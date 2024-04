LRT, MRT may libreng sakay sa Labor Day

MAGBIBIGAY ng libreng sakay ang Light Rail Transit Line 2 (LRT-2) at Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) bilang pakikiisa sa mga manggagawa sa pagdiriwang ng Labor Day bukas, Mayo 1.

Tugon ito sa kahilingan ng Department of Labor and Employment (DOLE) sa pamunuan ng Department of Transportation (DOTr) na magkaloob ng libreng sakay para sa araw ng mga manggagawa. Ipagkakaloob ang libreng sakay mula alas-siyete hanggang alas-nuwebe nang umaga at alas-singko nang hapon hanggang alas-siyete nang gabi bukas.

Dapat lang na ipakita ng mga empleyado ang kanilang company ID para mabigyan ng libreng sakay sa LRT at MRT.

Samantala, patuloy ang paalala ng DOTr na ugaliing magsuot ng face mask habang nasa loob ng mga tren bilang bahagi ng kanilang personal hygiene. (Vick Aquino)