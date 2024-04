Lovi Poe nakakainggit ang kaseksihan

Pasabog talaga ang summer campaign ng Bench kung saan ay isa si Lovi Poe sa mga celebrity na palaging bida, ha!

Ang sexy nga ni Lovi sa swimwears ng Bench.

Marami nga ang nagsasabing nakakainggit ang kaseksihan ni Lovi.

Pero madalas ngang sabihin ni Lovi na mahilig siyang kumain. Na matakaw nga siya at alaga lang talaga siya sa exercise kaya hindi siya tumataba.

“I eat kung ano ‘yung gusto ko. Pero always nga, naglalaan ako ng oras to exercise. If may shooting ako, maaga akong natutulog para paggising, puwede pa akong makapag-gym.

“Para I can eat what I want. Hehehe,” tsika ni Mrs. Blencowe.

Anyway, kababalik nga lang ni Lovi mula sa event ng Omega watch sa Milan, Italy at ngayon ay tuloy-tuloy na ang shooting niya para sa ‘Guilty Pleasure’ ng Regal Entertainment, Inc.

At sabi nga niya, enjoy siya sa shooting ng pelikulang iyon kung saan leading man niya sina JM de Guzman, Jameson Blake.

Lahat naman daw ng mga bagay na ginagawa niya ay ine-enjoy niya kaya kahit sunod-sunod ang trabaho ay wala siyang reklamo.

Everything nga kasi ng mga ginagawa niya ay gusto niya.

“I really want to work kaya sobrang ine-enjoy ko ang bawat trabaho,” tsika ni Lovi.

And yes, sobrang nai-inspire rin daw siya sa shooting ng ‘Guilty Pleasure’ dahil ang galing din nina JM, Jameson at iba pa nilang co-stars, ha!

So nice! (Jun Lalin)