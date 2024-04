Lorin nagkasakit: Ruffa Gutierrez nataranta, muntik lumipad pa-Tate

Nasa Beverly Hills, California ang mga anak ni Ruffa Gutierrez na sina Lorin at Venice.

Ilang araw ring nagkasakit si Lorin.

Nang maka-text nga namin ang panganay na anak ni Ruffa, sinabi ni Lorin na nasa room lang siya at nagpapahinga.

“I’m not feeling well,” sey ni Lorin at nasa kabilang room daw si Venice para hindi mahawa sa kanyang sakit.

Pero after three days nga ay hindi na kinaya ni Lorin ang sama ng pakiramdam niya kaya pumunta na siya sa isang Urgent Care clinic.

Sobrang nataranta naman si Ruffa at pinagtatawagan ang mga kaibigan niya sa Los Angeles para tulungan si Lorin.

Sa pagkataranta nga ni Ruffa ay gusto sana niyang sundan na sa Amerika ang dalawang anak.

Mabuti na lang at after ng check-up ni Lorin ay pinauwi na ito ng doktor at nagpapahinga na sa bahay.

“Dehydrated daw si Lorin. Binigyan siya ng mga gamot. She’s resting na. My gosh, muntik talaga akong umalis para puntahan sina Lorin at Venice. Buti okey na si Lorin,” sey ni Ruffa.

Medyo nanghihina pa si Lorin, pero nang i-text namin siya ay okey na rin naman daw ang panganay na anak ni Ruffa.

Eh in two days ay aalis pa naman sina Lorin at Venice. Sasamahan ng una ang huli na mag-check ng school sa ibang lugar at magpa-fly nga raw ang magkapatid.

Well, hopefully matuloy silang lumipad dahil kailangang i-check ni Venice ang school na papasukan niya dahil next school year ay sa Amerika na rin siya mag-aaral, ha!

Kapag nakapili na raw ng school si Venice ay uuwi na sila ng kanyang ate sa Pilipinas dahil school break na rin ni Lorin.

Sa birthday ni Ruffa sa June ay balak niyang mag-travel na lang sila ng mga anak kesa magpa-party.

Mas masarap daw na ka-bonding niya sina Lorin, Venice.

‘Yun na!