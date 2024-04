Lea nagluksa kina Floy, Dodo

Shookt si Lea Salonga sa biglaang pagpanaw ng batikang director na si Floy Quintos at isa pang kaibigan sa teatro na si Dodo Lim.

Pinost ni Lea ang kanyang pakikiramay sa mga naulila nila Direk Floy at Dodo sa kanyang bagong bukas na account sa social media apps na Threads. Ni-repost niya rin ang nasabing post sa kanyang Instagram at Facebook account.

“Two Philippine theater giants, gone too soon. Rest in peace, Floy Quintos and Dodo Lim. Sitting here in silence, still in absolute shock.”, post ni Lea sa Threads. Nakikiramay din ito sa lahat nang naulila ng dalawang kaibigang namayapa.

Si Floy ay isang kilalang at premyadong manunulat at theater/stage director na pumanaw nitong Sabado ng umaga sa edad na 63.

Samantala, si Dodo Lim naman na isa ring nirerespetong pangalan sa teatro ay sumakabilang buhay nitong April 23.

Ang aming pakikiramay po. (Ogie N Rodriguez )