LA Clippers ibinuhol serye kontra Mavericks

NAG-DUET ng tig-33 points sina Paul George at James Harden at sinalag ng Los Angeles Clippers ang rally ng Dallas Mavericks para ipreserba ang 116-111 win uoang itabla ang West series sa 2-2 nitong Linggo (Lunes sa Maynila).

Kapag wala sa lineup si Kawhi Leonard (knee), 2 of 2 sina PG at Harden.

Napakawalan ng LA ang 31-point lead sa Game 4 pero naging mas steady sina George at Harden sa dulo.

Pinaghatian ng Clippers at Mavs ang tigalawang laro sa kani-kanilang homecourt, balik sa Los Angeles ang Game 5 sa Huwebes (araw sa ‘Pinas).

“We knew they would make a run,” bulalas ni Clippers coach Tyronn Lue. “But also, we didn’t think we’d come into this building and be 31 points either. So I told our team, just get the win, however you’ve got to get it.”

Minaneho ni Kyrie Irving ang balikwas ng Dallas, umiskor ng 40 kabilang ang acrobatic layup para agawin ang lead 105-104 higit 2 minutes pa.

Tumapos si Luka Doncic ng 29 points, 10 rebounds, 10 assists para kumpletuhin ang pang-apat niyang career playoff triple-double – lahat kontra Clippers. Bago ang laro ay kuwestiyonable pa ang nananakit na kanang tuhod ni Doncic.

Nagtistis ng 26 points si George sa first half nang lumobo ang lead 55-24. Nilista nina George at Harden ang 11 sa 18 for 29 shooting ng LA sa 3s. (Vladi Eduarte)