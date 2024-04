Lumago ang tinatawag na digital economy ng 7.7% noong 2023 at umabot na sa P2.05 trilyon, ayon sa Philippine Statistics Authority.

Kasama sa digital economy ang e-commerce platforms tulad ng Lazada at Shopee, digital media and content, at govern-ment digital services.

Para sa 2023, dinagdag na ng PSA ang government digital services na may kaugnayan sa pagsuporta sa digital economy ngunit kakarampot pa lang ang ambag nito at wala pang isang porsyento ng kabuuang digital economy. Pinakamalaki ang ambag ng digital-enabling infrastructure na P1.7 trilyon ang kabuuang ambag sa digital economy.

Sabi ng PSA, may 9.68 milyong Pilipino na ang trabaho ay may kaugnayan sa digital economy noong 2023. Plano ng pama-halaan na patawan ng 12 percent value added tax ang digital transactions.

Kung napasa na ang batas na magpapataw ng 12% VAT sa digital transactions noong 2023, maaaring nakakubra na ang pamahalaan ng P248 bilyong karagdagang revenue. (Eileen Mencias)