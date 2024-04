Abril 30, 2024 – Martes Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 2 Runaway Ten, 3 Mythic Layla

R02 – 3 You Never Know, 2 Dreamsoftheworld

R03 – 1 Shine, 3 Don Pedro

R04 – 3 Lemon Bell, Heavenly Star

R05 – 2 Axis Deviation, 1 Burning The Tracks

R06 – 2 Biglang Buhos, 4 Make Or Break

R07 – 1 Thermodynamics, 2 Mucho Calliente

Solo Pick: Runaway Ten

Longshot: Thermodynamics