Kahit wala si Kathryn: Daniel Padilla sobrang saya sa birthday party

Gaya nga nang isinulat namin dito sa Abante last week, sa Tanauan City, Batangas nga nag-celebrate ng kanyang 29th birthday si Daniel Padilla noong Sunday night.

Sa The Vineyard Resorts ginanap ang celebration, at katapat lang iyon ng J Castles na isa nga raw si DJ sa mga may-ari.

Hindi pa kasi open sa ang J Castles kaya sa The Vineyard Resorts ang selebrasyon.

Bale tumawid lang si Daniel at ang mga bisita niya para makita ang loob ng amusement park at doon din kasi nag-fireworks display.

Tanging pamilya at malalapit na kaibigan lang ang invited sa nasabing intimate birthday event ni Daniel.

Summer ang theme ng celebration kaya nakasuot ng makulay na Japanese Koi fish graphic design polo, black pants at hat si Deej.

Doon na rin nag-overnight noong Sabado ang pamilya at Team Daniel. Sila kasi ang nag-asikaso ng nasabing party sa pangunguna ni Karla Estrada na bising-busy sa pag-iistima ng mga guest.

Maaga namang dumating sa party ang tatay ni Daniel na si Rommel Padilla at ang tiyuhing si Senator Robin Padilla.

Spotted din sina Direk Cathy Garcia-Sampana, Direk Mae Cruz-Alviar, ABS-CBN big bosses Mark Lopez at Carlo Katigbak sa nasabing event. Si Miss Cory Vidanes naman ay hindi nakapunta dahil may sakit.

Dumalo rin ang mag-asawang Zanjoe Marudo at Ria Atayde at iba pa nilang non-showbiz barkada.

Nandoon din sina Joe Vargas, LA Tenorio, at mga business partners ni Daniel. Isa sa partners sa J Castles ang ex-boyfriend ni Kathryn Bernardo.

Pinangunahan ni Deej kasama ang pamilya, mga pinsan at matatalik na kaibigan ang paglilibot sa nasabing castle themed amusement park.

Bakas sa mukha ni Daniel ang kasiyahan na nakikipagkulitan pa sa mga bisita.

Kinagiliwan naman ng mga guest at mga netizen nang makitang magkaakbay pa ang mag-amang Rommel at Daniel habang pinapanood ang fireworks display.

Sa May 1 nga pala ang soft opening ng J Castles sa publiko. Siguradong dudumugin ito, wish nga ng fans ay makita rin nila si Deej sa grand opening nito soon.

Trending nga pala sa X nitong Linggo si Daniel dahil sa nasabing birthday party.

Again, Happy 29th birthday, Daniel! (Ogie N. Rodriguez)