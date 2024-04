Jungkook sakalam sa Chairman’s Cup

NAKAPANOOD ng matinding bakbakan sa rektahan ang mga karerista matapos manalo ng kabayong si Jungkook sa 2024 Philracom “Chairman’s Cup” Stakes Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng gabi.

Balikatan ang labanan nina Jungkook at ng nag-uumentong si Don Julio sa rektahan kaya naman dumagundong sa ingay sa karerahan habang nagtatagisan ng bilis ang dalawang nabanggit na kabayo.

Umarangkada muna sa largahan si Boss Emong pero makailang metro ang makalipas ay kumuha na ng bandera si Jaguar na ginabayan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate.

Pagsapit sa kalagitnaan ng karera ay tatlong kabayo na ang lamang ni two-leg Triple Crown winner Jaguar kay former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Horse of the Year awardee Boss Emong, habang tersero si Don Julio at pang-apat si Jungkook.

Papalapit ng far turn nang agawin na ni Don Julio ang unahan, nakasunod agad si Jungkook na sinakyan ni veteran jockey Mark Angelo Alvarez.

Nagkapanabayan sina Don Julio at Jungkook sa rektahan kaya naman mas lumakas ang hiyawan ng mga kareristang nanood ng live sa karerahan.

Pitpitan ang labanan, sa huling 25 metro ng karera ay lumampas si Jungkook, tinawid nito ang meta ng may isang kabayo lamang na abante sa pumangalawang si Don Julio.

Inirehistro ni Jungkook ang tiyempong 2:06. 8 minuto sa 2,000-meter race sapat upang hamigin ni owner Tisha Sevilla ang P1,08,000 premyo habang P405,000 ang hinamig ng may-ari ng second placer na si Don Julio.

Kinubra naman ng owner ng third placer na si Jaguar ang P225,000 habang P90,000 ang inuwi ng kuwadra ng pang-apat na dumating sa finish line na si Boss Emong. (Elech Dawa)