Jhomel Sansano pasabog ng 46 puntos sa NCRAA

ITINALA ni Jhomel Sansano ang sariling kasaysayan nang talunin ng University of Luzon ang Bestlink College of the Philippines, 112-106, sa naging high-scoring thriller sa 30th NCRAA (National Capital Region Athletic Association) basketball tournament sa Bestlink gymnasium sa Novaliches, Quezon City.

Ito ay matapos na pumutok si Sansano ng season-high na 46 puntos sa 16-of-25 mula sa field, habang humakot ng 10 rebounds at nagbigay ng limang assists sa loob lamang ng 28 minutong paglalaro para makapagtala ng dagdag na kasaysayan sa koponan ni coach BJ Vidal pati na sa amateur na liga.

Nagdagdag si Datu Borja ng 17 puntos habang nag-ambag ng double-double si Ventax Begenio na may 10 puntos at 10 rebounds para sa tagumpay ng Golden Tigers.

Si Joshua Vidal at Art Maravilla ang nanguna sa scoring para sa Kalasag ni coach Edwin Punio.

Nagtapos si Vidal ng 25 puntos sa 8-of-16 shooting at walong rebounds sa 35 minutong aksiyon habang si Maravilla ay may 22 puntos at siyam na rebounds.

Nagdagdag si Julito Estoya ng 17 puntos, sinundan ni Aaron Reyna na may 15 puntos at Leonard Aguilar na may 13 puntos. May 11 assists at limang rebounds din si Reyna.

Samantala, sinakyan ng St. Dominic College of Asia ang mainit na mga kamay ni Ivan Ares para iposte ang 83-69 panalo laban sa Lyceum of the Philippines University-Laguna.

Pinangunahan ni Jeff Gelamucho ang Laguna-based Pirates ni coach Michael Sydiangco na may 18 puntos sa 8-of-11 shooting, at siyam na rebounds sa 32 minutong paglalaro.

Si Shakur Abogado ay nagdagdag ng 11 puntos samantalang sina Ivan Landicho at Johann Samson ay nagdagdag ng siyam at walong puntos, ayon sa pagkakasunod. (Lito Oredo)