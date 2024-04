Kinontra ng grupo ng mga employer at worker ang paspasang implementasyon ng Public Uti¬lity Vehicle Modernization Pro-gram (PUVMP) dahil napakalaki umano ng maidudulot nitong epekto sa kabuhayan ng mga jeepney operator at driver sa phaseout ng kanilang sasakyan.

Ito ang naging pa¬nawagan ng Philippine Chamber of Commerce and Industry, Trade Union Congress of the Philippines, Employers Confederation of the Phi¬lippines, Federation of Free Workers, Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Mangga-gawa, at Philippine Exporters Confederation sa nilabas na joint statement, isang araw bago sumapit ang deadline sa consolida-tion ng prangkisa ng mga jeepney.

“We call for an urgent review of the PUVMP in order to address its legal, financial and human rights infirmities; a suspension of the deadline for consolidation for an indefinite period of time; and advocate for the creation of an affordable, sustainable and carbon-neutral mass transport system,” giit nila.

Hindi umano nagkaroon ng ‘just transition’ sa “formulation, execution, and oversight of the PUVMP” at hindi rin nakonsulta ang mga operator at driver sa disenyo ng modern jeepney.

Wala umanong inilatag ang Department of Transportation na kompensasyon sa mga igagaraheng jeepney unit at ang sapilitang pagbili ng modern jeepney ay napakamahal sa halagang P2.5 milyon hanggang P3 milyon. Taliwas din umano ang PUVMP sa UN Sustainable Deve¬lopment Goals na “no one should be left behind” sa anumang pagbabago sa ekonomiya at indus-triya.

“The phasing out of jeepneys without providing an affordable alternative for working-class commuters could create a domino effect on domestic businesses and the economy, potentially raising the cost of living and feeding into inflation. This concern further emphasizes the need for a careful and considerate approach to modernizing public transport,” anila.