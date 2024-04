Isang irehan lang! Misis nanganak ng 6 sanggol

It’s a Miracle! Ito ang sinabi ng mga Obstetrician Gynecologists (OB/GYNE) doctors na nagpaanak sa isang 27-anyos na ina na kung saan apat na lalaki at dalawang babaeng sanggol ang iniluwal sa pagitan ng mahigit isang oras na panganganak sa isang District Headquarters Hospital sa Pakistan.

Siya si Zeenat Waheed, nanganak ng sextuplets at pawang mga panganay ang kanyang anim na babies na iniluwal na hindi normal delivery at lumabas na nasa two pounds lamang ang timbang ng mga bata.

Sa isang panayam sa medical superintendent ng nasabing pagamutan na si Dr. Farzana, sinabi nito na maayos ang kondisyon ng mga sanggol pero inilagay pa rin sa incubator para sa kanilang sapat na kalusugan.

Nagkaroon umano ng komplikasyon sa panganganak ang ina at nahirapan sa normal delivery pero tinitiyak ng mga doktor na maayos ang kanyang kalagayan, gayundin ang kanyang anim na sanggol.

Base sa pag-aaral, masasabing “extremely rare” ang panganganak ng sextuplet kung saan bihira lamang ang nagkakaganitong sitwasyon sa loob ng 4.7 billion na nanganganak sa mundo. (Vick Aquino)