Nanawagan si Senadora Risa Hontiveros sa Department of Foreign Affairs (DFA) na kanselahin ang passport ng puganteng si Pastor Apollo Quiboloy.

Ginawa ng mambabatas ang panawagan dahil sa patuloy na pag-isnab ng lider ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC) sa pag-dinig sa Senado at sa mga korte.

“Imbes na magpakita sa Senado o sa mga korte, panay record ng audio message na tila nang-iinsulto pa sa kakayanan ng go-byerno na matunton siya. This is appalling. This should not be allowed to pass, but only challenge government more to exhaust all means to restrict his movements,” sabi ni Hontiveros.

Nauna nang sinabi ni DFA spokesperson Teresita Daza na kapag kanselado ang passport, malalagay ito sa red flag para sa an-umang aplikasyon sa lahat ng DFA consular office sa loob at labas ng Pilipinas.

Ire-report din ito sa Bureau of Immigration at sa Interpol office ng Pilipinas. Iimpormahan naman ang Interpol HQ at isasama ang kanseladong passport sa alert system of international border controls.

“Kung ang puganteng kongresista ay nahuli, sana naman maaresto rin ang puganteng religious leader. Maliit ang mundo. Hindi niya mata-takasan ang batas habambuhay,” pagtatapos niya. (Dindo Matining)