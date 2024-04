Grabe ka na gurl ‘Kiffy’ ni Beauty halos silip na, mga fan nataranta

Grabe ka na, Beauty Gonzalez! ‘Yan nga ang mensahe ng mga netizen kay Beauty, na patindi raw kasi nang patindi ang mga sinusuot na bikini, ha!

At aminado naman si Beauty, na ang pinost niyang photo sa Instagram, na kung saan ay naka-swimsuit siya, `yun na raw ang pinakamatindi sa lahat nang sinuot niya.

“It’s not a yellow polka dot bikini.

“But it certainly is.

“Itsy bitsy teenie weenie.

“This is my most daring swimsuit to date, and if you think the front is wild, you should see the back. Hahaha!” sabi ni Beauty.

Ito nga raw ang suot niya noong mag-mirror selfie siya at kitang-kita ang nakakalokong ngiti ng kanyang asawa na si Norman.

“For those of you who recall the photo of my hubby with a big smile on his face looking from behind, this is why.

“Took me forever to have the guts to walk out of the dressing room.

“Even if konti lang tao sa pool area. But here I am.

“Buti nalang wala ako kilala dito!

“There is bravery in anonymity!” sabi pa niya.

Ang duda nga ng mga faney ay mala-t-back na ang suot niya, na tali na lang talaga ang nakatakip sa kanyang wetpaks.

Kaya mensahe, at hamon na rin ng mga fan:

“I wanna see the back.”

“Flaunt it.”

“Grabe ka na lods, kapiraso na lang , ha!”

“Band aid na lang ang suutin mo next time.”

“Grabe, halos kiffy na lang ang natakpan.”

“I’m sure it has no cover at the back.”

“OMG, grabe ka na talaga.”

Well, iba talaga si Beauty, di ba?

Kabogera! (Dondon Sermino)