Friendship nina Vice Ganda, Angeline Quinto sobrang tibay, tatag

Pagdating sa friendship nina Vice Ganda at Angeline Quinto, masasabing sobrang tatag nga nito.

Subok na matibay, subok na matatag nga raw ang samahan nina Vice, Angeline

Kinuwento nga ng ‘It’s Showtime’ host kung paano sila naging magkaibigan ni Angeline.

Minsan daw ay nagulat si Vice nang bigla na lang tumawag sa kanya si Angeline. Humahagulgol daw kasi ang huli at sinabi nito sa una na malungkot siya.

Kaya raw tinawagan ni Angeline si Voce ay dahil ito raw ang nakakapagpasaya sa singer-actress.

Pinuntahan pa raw ni Vice si Angeline sa condo nito para damayan dahil iyak ito nang iyak habang nakikinig ng mga malulungkot na kanta ni Sarah Geronimo.

At mula nga noon ay naging close na raw sila at feeling ni Vice ay magkapatid at magkahawig sila.

Marami nga rin daw silang similarities gaya ng parehas silang jologs, laking mahirap sa Manila at pati raw star tattoo ni Vice ay ginaya rin ni Angeline.

Kinuwento rin ni Vice ang pagbisita ni Angeline sa kanyang bahay na dala-dala ang boyfriend na niya noon na si Nonrev.

At pagdating daw sa love life ni Angeline at sa mister nito na si Nonrev Daquina, naka-support lang daw sa kanila si Vice. Hindi raw niya ugaling daotin ang happiness na nararamdaman ng kaibigan.

Actually, nagpasalamat pa nga si Vice kay Nonrev dahil dumating daw ito sa buhay ni Angeline sa panahong wasak ito.

‘Yun na! (Byx Almacen)