Eya Laure, Chery Tiggo uunahan Petro Gazz

Semis game Martes: (PhilSports Arena)

2:00pm Creamline vs Choco Mucho

4:00pm Chery Tiggo vs Petro Gazz

BAKBAKAN agad ang magkapatid na Choco Mucho Flying Titans at ang defending champions Creamline Cool Smashers, gayundin ang kapwa nagpapakita ng tibay na Chery Tiggo Crossovers at Petro Gazz Angels sa pag-aagawan sa importanteng panalo sa unang araw ng single round semifinals ng 2024 Premier Volleyball (PVL) League All-Filipino Conference.

Maghaharap sa unang laro ganap na alas-4 ng hapon ang Choco Mucho sa pamumuno ni Chery Ann “Sisi” Rondina at ang Creamline na aasa kay Alysa Valdez, habang magsasalpukan sa ganap na alas-4 ang kapwa itataya ang kanilang mga winning streak na Chery Tiggo at Petro Gazz sa matira-matibay na semifinal round.

Sasandigan ng Crossovers ang pangunahin nitong armada na si Ejiya ‘Eya’ Laure na patuloy ang pamamayagpag sa pagpapatunay sa kanyang ikalawang titulo bilang Player of the Week habang hindi nito makakasama ang isa pa nilang armas na si Mylene Paat.

Malaking kawalan ang isa sa mga pangunahing manlalaro ng Chery Tiggo sa gitna ng matinding labanan na si Paat, na nakatakdang magsimula sa isang bagong paglalakbay.

Ibinunyag kamakailan ng batikang spiker na hindi siya makakasama sa ilang mahahalagang laro para sa Crossovers dahil sa kanyang nalalapit na tryout sa Korean V-League. Sumali si Paat sa hanay ng tatlong Filipina na sina Diana Mae “Tots” Carlos sa Creamline at MJ Phillips mula sa Petro Gazz na lalahok sa KOVO Draft Combine.

Ang tryout na naka-iskedyul mula Abril 29 hanggang Mayo 1 ay nagbibigay ng pagkakataon para kay Paat na ipakita ang kanyang mga kasanayan sa isang internasyonal na yugto.

Ang kanyang pagliban ay mag-iiwan ng kakulangan sa lineup ng Chery Tiggo, sa hindi bababa sa dalawang krusyal na labanan sa isang ikot na semifinals. Ang pinakamaagang makakabalik siya sa aksiyon ay sa Mayo 2.

Kaya naman sasandigan ng Crossovers ang papaangat na paglalaro at maiinit na palad ng nakababatang Laure na aasa sa kapatid nito na si Ennajie at mga kasamahan na sina Aby Marano, Victonara Galang, Princess Ann Robles at Czarina Grace Galang.

Pilit din na poprotektahan ng Crossovers ang pinakamahaba nitong itinalang anim na sunod na panalo sa pagharap sa Angels na huling itinala ang limang sunod na panalo sa pagtatapos ng eliminasyon. (Lito Oredo)