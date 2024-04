DonBelle ‘nagtanan’ sa South Korea

Nasa South Korea ngayon sina Donny Pangilinan at Belle Mariano, ha!

Tapos na kasi ang taping ng teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ last week kaya may time na ang dalawa lumabas ng bansa.

Pero kahit na nasa ibang bansa ay nagawa pa rin nilang magpakilig sa kanilang mga fan.

Pinost kasi ni Donny sa kanyang Instagram account na binubulungan niya si Belle habang nasa loob sila sa Starfield Library sa Seoul, South Korea.

Caption niya, “Stephen hulaan mo sinasabi ko.”

Si Stephen ay ang character ni Darren kaagaw ng character ni Donny na si Bingo kay Ling na ginagampanan naman ni Belle.

Game naman si Darren at hinulaan niya nga kung ano amg binubulong ni Donny kay Belle.

Reply niya sa post ni Donny, “HAHAHAHAHA, ‘sumama ka na sa ‘kin, Ling’.”

May mga fan naman ang natuwa dahil para raw nagtanan ang BingLing dahil nga ikakasal na si Ling kay Stephen kahit na ang mahal niya ay si Bingo.

Komento ng isang fan sa Instragram post ni Donny, “Breaking News: Bingo at Ling, nagtanan na sa South Korea. Paano na si @darrenespanto?”

Hanggang sa social media platform na X ay pinag-uusapan ng fans ang biruang nagtanan ang DonBelle o BingLing.

“Nagtanan na nga po ang BINGLING. HAHAHAHA! honeymoon sa Korea. CHAR!Enjoy kayo diyan Caroline and Andrei.”

Aabangan naman sa last 7 episodes ng ‘Can’t Buy Me Love’ kung matutuloy ang kasalang Ling at Stephen at kung ano ang mangyayari kay Bingo.

Exciting!