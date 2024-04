Direk Cathy inintrigang kinampihan si DJ kaysa kay Kath

Kinakampihan nga ba ni Direk Cathy Garcia-Sampana si Daniel Padilla kaysa kay Kathryn Bernardo?

Kalat at trending sa X na sinabi raw diumano ni Direk Cathy kay Daniel ang mensaheng “kakampi mo ako”.

Pero wala namang maipakitang resibo na video o social media post ang mga netizen na sinabi nga ‘yun ni direk CGS.

Nabigyan tuloy ng kulay ang pagpunta ng blockbuster director sa birthday party ni Deej nitong Linggo sa Batangas.

Nagtatalo ang mga netizen sa X. Dahil present nga naman ang director sa birthday bash ni Deej pero waley raw ito sa sunod-sunod na parties ni Kathryn Bernardo.

Say ng mga netizen, hindi naman daw kasi invited si Direk Cathy sa birthday party ni Kathryn Bernardo last month. Hindi rin ito nakita sa housewarming party ng mga Bernardo. Kaya missing-in-action si direk.

“Ininvite ni Daniel si direk Cathy tapos yung isa hindi man lang siya naisip”

“Mismo si Direk nagsabi na di sila ininvite kaya wala siya!”

“So direk Cathy was invited sa bday party ni DJP but was not invited sa bday party ni Kathryn, hmmmmmmmm.”

