Daniel nagmura sa kanta: May kapiling ka nang iba

” Dinaan nga ba ni Daniel Padilla sa kanta ang tunay na nilalaman ng puso niya para sa dating kasintahan for 11 years na si Kathryn Bernardo?

Yan ang tanong at mga komento ng netizens matapos mag-trending ang video ng aktor sa X. Makikitang kumakanta si Daniel ng ‘Hinahanap-Hanap Kita’ nitong Linggo ng gabi sa mismong birthday party niya sa J’Castles, Tanauan, Batangas.

Sa interlude part (kung saan parang kinukuwento lang ang lyrics at hindi kinakanta) ay dinagdagan ni Deej ng mura (P.I) ang original words ng kanta.

“At libo pang pinagsamahan, mukha yatang nilimot na ng pusong mong biglang lumisan at may kapiling nang iba.”, yan ang orig na lyrics ng interlude part ng iconic Rivermaya song.

Pero may dinagdag ngang word si Daniel sa interlude part ng nasabing kanta, “..puso mong biglang lumisan, P_ _ _ _ _ ina!, may kapiling ka nang iba!”, madamdamin itong sinigaw ng aktor na nagdulot ng hiyawan mula sa invited guests niya.

May mga netizen at solid DJ fans pa na nag -compare sa mga adlib ng aktor sa original song ng bandang Rivermaya na ni-record din niya noong 2012. Matatandaang naki-jamming ang dating boyfriend ni Kathryn Bernardo sa isang banda sa Siargao last February. Kinanta rin kasi ito ng aktor. Pero ang mga dinagdag niyang salita sa kanta ay “…Di ko na naiintindihan ang nangyayari pero sa likod ng puso at isip ko. Mahal na mahal kita”.

Siyempre, kanya-kanya at tila nag-uunahan sa pagbibigay ng komento ang mga netizen.

Pero bago pa mag-isip ng mga kanegahan ang ibang tao, masayang-masaya si Daniel sa celebration ng kanyang 29th birthday kasama ang pamilya. Present ang mga magulang niyang sina Karla Estrada at Rommel Padilla. Full support ang mga matatalik na kaibigan at supporters.

Karamihan sa mga kinanta ni Deej ay mga kanta ng paborito niyang banda na Rivermaya, Rico Blanco at mga lumang kanta from 70’s and 80’s.

Applauded din ang impromptu jamming ni Daniel kasama ang tatay ang tatay niyang si Rommel at tiyuhin na si Senator Robin Padilla. ‘Melt with you’ ng Modern English band ang kinanta ng 3 Padilla.

Hindi rin nagpahuli sa pagkanta si Karla, naki-jamming din ito sa banda.

Ganadong-ganado sa pagkanta at parang concert level na ang performance ni Daniel last Sunday, preparation na ba ito para sa isang malaking concert this year? Usap-usapan kasi ang pagkakaroon diumano ni Deej ng comeback concert this year at pag re-release ng mga bagong kanta. At excited na ang fans niya rito.

Yun na. (Ogie N Rodriguez )