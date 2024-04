Matagal ng usap-usapan ang muling pag-ere ng ‘It’s Your Lucky Day’ ang variety show na pansamantalang pumalit sa ‘It’s Showtime’ nang masuspend ito ng 2 weeks.

Last year pa lang ay may mga lumabas na balitang eere ito sa buwang ng February na baka raw pre-program ng ‘It’s Showtime’ o ‘TV Patrol’.

Dumating ang buwan ng February pero hindi ito umere pero sa bagong station ID ng Kapamilya Channel ay muling nagsama ang mga host nito na sina Luis Manzano, Robi Domingo, Shaina Magdayao, Melai Cantiveros, Jennica Garcia, Francine Diaz, Seth Fedelin at Negi . Doon lumabas ang balitang tuloy pa rin ang pag-ere nito ngayong taon.

Ayon pa sa mga naglalabasang chika, sa June na raw muling mapapanood at sa TV network ng Villar family na ALLTV daw ito ipapalabas .Kasama umano ito sa partnership ng ABS-CBN Corporation at Advanced Media Broadcasting System (AMBS).

Kaya sa naganap na luncheon get-together ni Las Piñas City Representative Camille Villar ay tinanong namin siya sa kung totoo ang balitang eere ang ‘It’s Your Lucky Day’ pero ayon sa kanya ay wala siyang idea sa kung anong plano sa programming ng ALLTV basta ang alam daw niya ay kung ano yung nabanggit sa naganap na contract signing ng ABS-CBN at ALLTV.

Samantala, nakatutuwa ang pagmamahal ni Rep. Villar sa Philippine movie industry

sa mga Pinoy journalist.

Nag-file kasi siya ng dalawang bill sa House of Representatives na magpoprotekta sa mga journalist at seed fund na magagamit sa pag-produce ng mga world-class Filipino films.

“Mahalagang pangalagaan natin ang ating mga mamamahayag, lalo na iyong mga naka-assign sa mga delikadong lugar,” sey niya.

Pangarap din niya na manalo ang isang pelikulang Pilipino sa mga prestigious award shows gaya ng Oscars.

Dagdag niya pa, “Securing a nomination, win or even a shortlist from foreign award-giving bodies like the prestigious Oscars will further cement the Philippines’ reputation as home of world-class talents and quality movies, thus potentially opening more employment and livelihood opportunities for Filipinos.”

Bonggels! (Byx Almacen)