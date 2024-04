Anne nakakalagnat ang alindog

Iba pa rin talaga kapag si Anne Curtis ang naglantad ng alindog, ha!

Na kahit may asawa, isang anak na siya, natataranta pa rin talaga ang mga netizen.

Imagine, ang simpleng post niya ng photo niya na naka-2 piece bikini sa tabing dagat, umani na agad ng halos kalahating milyon, sa loob pa lang ng 21 oras, sa Instagram, ha!

Eh, simpleng-simple naman ang kuha na `yon, na parang naglalakad lang si Anne, na nakatingin sa ibaba. Pero kasi nga, ang ganda-ganda ng katawan niya, na parang hindi siya nagkakaedad (39 years old na siya), dahil sa kaseksihan niya, ha!

Kaya naman ang mga kaibigan niya, like Vice Ganda, at iba pa, pati na mga tagahanga niya, lokang-loka sa kanya.

“Gunduuuhhhh!” sey ni Karylle.

“Aba, aba, aba,” hirit ni Isabelle Daza.

At siyempre, ang daming nanisi kay Anne, na dahil sa pagpapaseksi niya, lalong uminit ang panahon sa Pilipinas.

“Nagbabaga ang ka-sexy-han mo!”

“Sobrang init na dito sa probinsya ng Quezon lalo mo pang pinainit. Ano ka ba? Maawa ka naman!”

“Anne hot. Always sexy and gorgeous.”

“Kaya pala maingay ang air-con namin sa bahay, nayayamot na pala sa’yo!”

“Now I know kung bakit sobrang init ngayon sa Pilipinas, kasalanan mo ‘yan, Anne.”

“Ikaw ang dahilan kaya sobrang init sa Pilipinas ngayon.”

“Hottie alert!”

“Always looking super fab Anne.”

“Ang sexy, grabe!”

“Naku, iwasan niyo muna ang Instagram ni Anne, kung ayaw niyong mapaso, ha!”

“Grabe nakaka-heat stroke ang kaseksihan mo, ha!”

Kaloka, di ba? (Dondon Sermino)