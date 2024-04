AbanTV – News | Alyansa bantay kapayapaan at demokrasya tiwala kay PBBM

MARTSA PARA SA PAGKAKAISA, KAPAYAPAAN AT KAUNLARAN Nagsagawa ng pagmartsa at ilang aktibidad sa Morayta, Maynila ang mga iba’t ibang sector mula sa Metro Manila at mga probinsya ng Zambales, Pampanga, Bulacan, Laguna at Cavite sa pangunguna ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya (ABKD) ngunit hinarang na sila ng mga kapulisan ng Maynila. Ito ay upang ipaabot at iparinig ang kanilang pagkakaisa at paninindigan ng mamamayan kontra sa mga pangha-harass at pangbu-bully ng China Coast Guard sa mga barko at mangingisdang Pilipino sa WPS at EEZ ng Pilipinas. #Teletabloid #NewsPH #ABKD #PBBM #WPS

