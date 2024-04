Aaron Black may lumagutok sa tuhod

UMAASA ang Meralco na hindi ganoon kalala ang injury sa tuhod ni starting guard Aaron Black.

Kailangan sa backcourt si Black lalo’t naghahabol ng isang slot sa quarterfinals ng PBA Philippine Cup ang Bolts.

Matapos ilampaso ang bigating Magnolia 74-51 sa PhilSports Arena noong Linggo, umangat ang Meralco sa 5-5 card kabuhol ang Terrafirma sa 7th spot. Top eight pagkatapos ng 11-game eliminations ang papasok sa next round.

Tatapusin ng Bolts ang asignatura sa elims kontra San Miguel sa Sabado sa Batangas City.

Walang dalawang minuto tumatakbo ang second half kontra Hotshots, nabangga ang tuhod ng 27-year-old guard. Lumabas siya at hindi na nakabalik, tumapos ng 3 points, 5 rebounds, 2 assists sa 16 minutes.

“Sabi niya, hindi lang makirot pero he heard something pop,” balita ni coach Luigi Trillo sa postgame press conference. “So we’re praying for AB.”

Sumailalim si Black sa MRI nitong Lunes.

“Right not, it’s not really feeling good,” wika ni Black, nag-a-average ng 12.3 points, 4.6 rebounds, 3.8 assists sa conference. “I can’t put much weight on it. Praying for the best.” (Vladi Eduarte)