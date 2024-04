Wish ng tatay: Sana mahanap na ni Kim Chiu ang kanyang true love

Na-surprise at naging emosyonal si Kim Chiu sa kanyang birthday celebration sa ‘It’s Showtime’.

Sa birthday prod pa lang niya ay sinurpresa na siya ng kanyang mga kaibigan na sina KaladKaren at Bela Padilla at ng kanyang Ate Lakam na sinamahan siya sa kanyang performance.

Tuwang-tuwa nga si Kim na napapayag ang kanyang ate na mag-perform sa isang TV show.

Naging emosyonal naman si Kim sa mga birthday message ng kanyang mga co-host sa Kapamilya noontime show.

Birthday wish ni KaladKaren para kay Kim ay sana magmahal daw ulit ang puso nito.

Halos maiyak naman si Vhong sa kanyang birthday message for Kim.

Nagpasalamat siya kay Kim na hindi siya iniwan sa panahon na bagsak siya at ginawa raw nito ang mga request niya kaya pangako niya na palagi siyang nandiriyan para kay Kim.

Na-appreciate naman ng mga netizen ang birthday message ni Vice Ganda na ipapadama niya ang kanyang pagmamahal sa bida ng ‘Linlang’ hangga’t kaya niya.

“Gusto ko maramdaman mo naman na minamahal ka kasi masarap sa pakiramdam ‘yun. Ipagtatanggol kita, ipaglalaban kita,” mensahe ni Vice.

Maliban sa mga host ay may birthday message rin sina Direk Laurenti Dyogi, kanyang ka-love team na si Paulo Avelino, at ang kanyang tatay na William Chiu, na nagsabing sana raw ay mahanap na niya ang kanyang true love.

Naging emosyonal din si Kim nang siya na ang nagbigay ng mensahe kung saan pinasalamatan niya ang kanyang ‘It’s Showtime’ family.

“Thank you for helping me regain my smile since last year,” sey niya.

Happy birthday, Chinita Princess! (Byx Almacen)