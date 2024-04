NANAWAGAN na rin ang United Nations (UN) sa international community para tulungan ang Pilipinas sa dinaranas nitong matinding tagtuyot dulot ng El Niño phenomenon.

Sinabi ng mga local UN official na pumalo na sa mahigit 1.4 milyong katao sa bansa ang apektado ng kakulangan ng mga ani sa mga bukirin at taniman sa bansa dahil sa kakapusan ng tubig bunsod ng matinding tagtuyot.

Napansin naman nina Climate Crisis Coordinator for the El Niño/La Niña Response at UN Assistant Secretary General Reena Ghelan na bumisita sa Pilipinas, ang kahalagahan ng maagang paglkilos bago pa tumama ang kalamidad.

Ayon sa UN, ang Pilipinas ang isa sa most disaster-prone country sa buong mundo at highly vulnerable sa climate change.

Nagdulot ang mga sakuna ng $23 billion danyos sa bansa simula pa noong 1990.(Vince Pagaduan)