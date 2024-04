Tamang endorso sa tamang produkto

Magulo ang politika at hindi na halos maidrowing ng mga political observer kung saan ang direksiyon nito lalo na sa taong 2028 pero si dating LPGMA Partylist Congressman Arnel Ty na kasalukuyang presidente ng REGASCO ay tila hindi ito pinapansin.

Iba ang prayoridad ng dating mambabatas dahil kung oobserbahan ang kanyang galaw, talagang nakatuon ang atensiyon sa pagpapalakas ng negosyo na kanyang pinamumunuan.

Bakit ko nasabi ito?

Pinakahuling mabigat na pruweba ay ang pagpasok ni Senador Lito Lapid bilang pangunahing endorser ng mga produkto ng REGASCO.

Kung babalikan natin ang mga pangyayari, una nang naging major ambassador ng REGASCO ang leading character sa mga teleseryong Ang Probinsiyano at Batang Quaipo na si Coco Martin.

Kaya nga ba hindi ako magtataka kung maisip ni Cong. Arnel na gumawa ng mala-teleserye na estilo ng pagpromote ng kanyang mga produkto sa pamamagitan nina Coco Martin at Sen. Lapid.

Sa kabilang banda, batay sa personal kong pagkakakilala sa dating mambabatas at sa senador, marami silang pagkakatulad sa mga personal na katangian katulad lamang ng medyo pagiging mahiyain pagdating sa pagsasalita sa publiko pero madaling makaisip ng mga praktikal na solusyon sa mga komplikadong problema.

Sa panig ni Senador Lapid, bilang mambabatas na napakalapit sa mga mahihirap na mamamayan ng bansa, malaki ang kanyang magiging ambag para lalo pang maipalaganap ang mga nilalaman ng RA 11592 o ang LPG Law na naglalayong gawing mas ligtas at nasa aayos ang pagluluto ng mga nasa kusina.

Isa sa mga pangunahing misyon ng naturang batas ay ang walisin ang mga generic at dispalinghadong LPG tanks at cylinders at palitan ng mga markado at maayos ang kondisyon upang masiguro ang kaligtasan ng lahat lalo na ngayong matindi ang init ng panahon.

Sa estilo ng pakikipag-usap ni Lapid sa mga tao, sa tingin ko ay kaya niyang kumbinsihin ang publiko na huwag nang tumangkilik ng mga ilegal at generic na tangke at cylinders ng LPG.

Patungo na nga tayo sa mas ligtas na pagkukusina.

Abangan na lamang po natin ang paglabasan ng mga billboards na magkakasama sina Senador Lapid, Coco Martin at sa ilang mga pagkakataon at mga piling lugar ay nasa gitna nila ang bossing ng REGASCO na si Cong Arnel.

Ang iniisip ko na lamang ngayon ay kung sino pa ang susunod maliban kina Senador Lapid at Coco Martin hehehe.