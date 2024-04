Hindi umano sinophobia o racism ang pakay ng isasagawang imbestigasyon ng Kamara de Representantes kaugnay ng pagdagsa ng mga Chinese student sa mga lugar kung saan matatagpuan ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) site ng Estados Unidos.

Ayon kay Surigao del Norte Rep. Robert Ace Barbers nananatiling bukas ang bansa sa mga dayuhan na nais bumisita at magnegosyo basta legal itong ginagawa.

“Alam mo, iyong mga nagsasabing Sinophobia at saka racism iyon, sila iyong may ganoong tendency. Tayo ay nagtatanong – national security iyong concern. Buti sana kung marites lang ito,” sabi ni Barbers.

“Buti sana kung iyong pinag-uusapan dito ay iyong kapitbahay lang natin. But this is a national security issue. And because this is a national securi-ty issue, hindi masama na magduda tayo, hindi masama na magtanong tayo at hindi rin masama na imbestigahan natin iyon,” dagdag pa nito.

Nauna nang tinawag ng civic leader na si Teresita Ang See na sinophobic at racism ang mga ulat kaugnay ng pagdagsa ng mga Chinese student sa Cagayan. (Billy Begas)