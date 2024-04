Pinamamadali sa Senado ang pagpasa ng panukala na maglalatag ng polisiya ng estado sa natural gas industry.

Iginiit nina House Committee on Energy chairperson at Marinduque Rep. Lord Allan Velasco at Albay Rep. Joey Salceda ang kahalagahan na maisabatas ang panukalang Philippine Downstream Natural Gas Industry (PDNGI) Development Act (House Bill 8456).

Ayon kay Salceda ang panukala ay nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang State of the Nation Address (SONA), at bahagi ng priority measures ng Legislative Executive Development Advisory Council (LEDAC).

“It is a LEDAC and SONA priority, so I hope the Senate acts on it and we enact it before the midterms,” sabi ni Salceda. “The base version of the Senate bill under deliberation is the House version, so more or less I expect no major diffe¬rences once it gets out of committee and plenary.”

Sinabi ni Salceda na ang natural gas ay 32-40% less emission kumpara sa coal kapag ginagamit ng mga planta sa paglikha ng kuryente. Makatu-tulong din umano ito upang mabawasan ang paggamit ng coal at imported na produktong petrolyo ng bansa.

Ayon naman kay Velasco, isa sa mga may-akda ng panukala, makatutulong ang HB 8456 upang mapalakas ang liquefied natural gas trading sa bansa at maging transshipment hub ng Asia Pacific ang Pilipinas. (Billy Begas)