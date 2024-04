ISANG mapait na karanasan para kay Savannah ‘Savi’ Davison ang pagtatapos ng PLDT Home Fibr sa 8th Premier Volleyball League 2024 3rd All-Filipino Conference eliminations sa kabila na sinilat ng High Speed Hitters ang powerhouse Creamline sa four-set noong Huwebes ng gabi.

Ito ay matapos kumayod siya ng 27 points sa mahirap na panalo para tulungan ang kampo sa kauna-unahang franchise win sa Cool Smashers, 22-25, 25-22, 25-14, 27-25 sa Philsports Arena sa Pasig.

Ang scoring output ng Fil-Canadian hitter, na mula sa 25 attacks, tig-1 block, at ace, ang nagputong sa kanya ng pangalawang PVL Press Corps Player of the Week na presentado ng Pilipinas Live.

Si Davison ang unanimous na pinili para sa para sa April 23-27 award dahil sa kinolektang lahat na 16 na boto mula sa print at online na mga manunulat na kumokober sa liga na inoorganisa ng Sports Vision Management Group, Inc.

Ang binalandra ng wing spiker sa non-bearing game, matapos ang High Speed Hitters ay opisyal na ma-knock out sa semis race at nag-iwan sa Chery Tiggo ng huling puwesto sa susunod na round sa panalo lnaman aban sa Galeries Tower.

Kahit natapos ang komperensya bago ang kanilang huling laban, nanindigan si Davison sa paglagare pa sa abot ng makakaya laban sa isa sa mga nangungunang koponan sa liga na mga ineere ng www.pvl.ph website, RPTV, Pilipinas Live app, One Sports+ at One Sports.

“Like Kath (Arado) said, we just had to give it our all since there’s nothing that we could lose,” sey ni Davison. “Thinking about it now, we beat the top two teams in the conference. It kind of shows a lot that when we show up, when we put our best out there, the sky’s the limit.”

Wagi sa Davison sa weekly citation laban kina semis-bound nominees Chery Ann ‘Sis’i Rondina ng Choco Mucho, Ejiya ‘Eya’ Laure ng Crossovers, at Brooke Van Sickle ng Petro Gazz.

Kumukumpleto sa mga nominado pa sina Ivy Keith Lacsina ng Nxled, Gel Cayuna ng Cignal, Grethcel Soltones ng Akari, at Trisha Tubu ng Farm Fresh.

Sa wakas ng kampanya, inaasahan ni Davison ang isang mas produktibo kalagayan ng hukbo niya sa pangalawang kumperensya sa huling bahagi ng taong ito. Asinta High Speed Hitters ang semis sa 2024 PVL season.

“I think from that and just being able to show up without that motivation, that extra ‘we can get into semis’ (mindset). So knowing that and going into next [conference], using that and putting it forward, it’s gonna be really helpful in terms of adding that motivation and adding that determination knowing that we were capable of what we did tonight,” panapos niyang litanya. (Lito Oredo)