Umaksiyon ang non -profit organization na Pinoy Aksyon sa pakikipagtulungan ng mga manunulat ng KM64 ang “#SanaOil,” isang kaganapan na naglalayong ipaalam sa Pilipino ang tungkol sa mga isyu sa soberanya sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng spoken word slam competition, mga kanta, mga sayaw at flash mob.

Nitong Linggo, Abril 28, mula alas 4 hanggang 7 ng gabi, sa makasaysayang Kartilya ng Katipunan sa Maynila, sa lugar ng Manila City Hall, ipinangako ng SanaOil ang isang nakaka-engganyong karanasan na pinaghalo ang entertainment sa impormasyon.

Sa mga sayaw ng flash mob, spoken word poetry, live na musika, at mga palabas sa teatro, ang SanaOil ay nag-aalok sa mga dadalo ng isang natatanging platform upang makisali sa mahahalagang isyung nakapalibot sa soberanya ng Pilipinas.

“We know this is not the first of its kind of actions, and we hope this is not the last, but rather a continuing endeavor among artists and sectors until our waters in the West Philippine Sea are at peace and our fisherfolks are threat-free in exercising their fishing rights,” ayon kay Pia Montalban ng KM64.

Kabilang sa itinampok sa event ang Spoken Word Slam Competition kung saan ang mga contestants ang magdedeliber sa pamamagitan ng orihinal na prose and poetry arguments na may temang “Atin ang #TubigatLangis sa West Philippine Sea! Atin and West Philippine Sea! Atin ang Pinas!”

Ang SanaOil ay binuo ng PinoyAksyon, isang boluntaryong organisasyon na nakatuon sa pagtataguyod ng pangangalaga sa kapaligiran, kalayaan sa pagpapahayag, at pagtatanggol sa soberanya ng Pilipinas, habang KM64, isang artistikong grupo na nakatuon sa pagpapalaganap ng pagkamakabayan.