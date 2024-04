Sam Catantan swak sa Olympic Games

PINAGSUMIKAPAN at nilampasanan lahat ni Samantha Kyle ‘Sam’ Catantan ng mahihirap na mga laban at matitinding hamon sa sarili upang makamit ang pinakamimithing tagumpay.

Giniit ito ni Philippine Olympic Committee president Abraham ‘Bambol’ Tolentino ukol sa fencer na naging ika-12 Filipino athlete na opisyal na nag-qualify sa 33rd Summer Olympic Games 2024 sa Paris sa July.

“Samantha Catantan rose beyond adversity and proved herself deserving of an Olympic spot,” bulalas linggo ng opisyal ilang oras pagkakuha ng eskrimador ng tiket sa Paris Games sa pamamagitan ng women’s foil gold medal sa Asia-Oceania Olympic Qualification Tournament sa Fujairah, United Arab Emirates nitong Sabado.

“She really fought for it to the end and I’m really happy to see her success just like the other Paris-bound Filipino athletes before her,” dagdag ni Tolentino.

Walang ibang pagpipilian si Catantan kundi manalo ng ginto para magkasilya sa Paris- at ginawa niya iyon nang may drama.

Nalampasan ng 22-anyos at isang Olympic Solidarity scholar sa pamamagitan ng POC, ang two-point deficit para lusutan si Sofia Actayeva ng Kazakhstan, 15-14, sa gold medal play ng final qualifying tournament para sa Olympic fencing sa Zayed Sports Complex .

Ang mas naging kapansin-pansin sa kanyang nagawa ay naging unang Filipino fencer na nag-qualify sa Olympics mula pa noong 1992 sa Barcelona ni Walter Torres, na ngayon ay commissioner ng Philippine Sports Commission.

“Siya ay talagang nagsumikap na maibalik ang ‘Pinas sa mapa ng eskrima ng mundo pagkatapos ng 32 taon at lubos kaming ipinagmamalaki siya,” ani Tolentino,idinagdag na si Catantan ay makakasama ng iba pang Filipino Olympians sa Metz training camp sa France isang buwan bago ang ang mga laro.

Makakasama niya si pole vaulter EJ Obiena, mga boksingerong sina Eumir Felix Marcial, Nesthy Petecio at Aira Villegas, gymnasts Carlos Yulo, Aleah Finnegan at Levi Jung-Ruivivar, weightlifters Vanessa Sarno, Elreen Ann Ando at John Febuar Ceniza at rower Joanie Delgaco sa Team Philippines sa Olympics sa July 26-Aug. 11.

Tinalo ni Catantan si Israa Al Siyabi ng Oman, 15-4, sa quarterfinal at binulaga si top seed Sena Hong ng South Korea sa semifinals, 15-3.

Dalawang iba pang Pinoy- sina Nathaniel Perez (men’s foil) at Hanniel Abella (women’s epee) – ang mga aasinta rin ng tiket pa-Paris sa Linggo. (Lito Oredo, Gerard Arce)