Rico Suson, Ang Bigote matulin sa 1,400-metro

NASILAYAN ng mga karerista ang tulin sa kaskasan ni Ang Bigote nang pamayagpagan ang Philracom (Philippine Racing Commission) Rating Based Handicapping System Race noong Sabado ng gabi sa Metro Manila Turf Club sa Malvar, Batangas.

Kumuha ng trangko si Den Deren Denden paglabas ng aparato kabuntot ina Don Damiano at Rain And Thunder habang nasa pang-anim si Ang Bigote.

Sa kalagitnaan ng karera nanatili pa rin sa unahan si Den Deren Denden, nasa segundo at tersero sina Rain And Thunder at Don Damiano habang ang winning horse ay sinunggaban na ang pang-apat.

Pa-far turn, si Ang Bigote na ang nakakapit kay Den Deren Denden at pagsungaw ng huling kurbada ay mainitan na ang labanan nila sa unahan.

Bahagyang nakaungos ng konti si Den Deren Denden sa rektahan pero determinado si Ang Bigote na maagaw ang unahan at hinablot sa huling 100 metro.

Nagwagi si Ang Bigote na walong kabayo ang agwat sa pumangalawang Den Deren Denden, tumersero si Laughing Tiger at pang-apat si Malibu Bell.

Ginabayan ni jockey Rico Suson, nagrehistro si Ang Bigote ng 1:31 minuto sa 1,400 meters race upang hamigin James Anthony Rabano ang P11k added cash prize.

Hinamig din ni Rabano ang breeder’s winning purse na P4,500. May P1K at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)