Iginiit ni House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co ang kahalagahan ng edukasyon upang mapag-ugnay ang mga social classes ng lipunan.

Ginawa ni Co ang pahayag sa distribusyon ng tulong sa mga estudyante sa ilalim ng Student Monetary Assistance for Recovery and Transition (SMART) scholarship program sa Legazpi, Albay.

“As we all know, education is the great equalizer that removes the gap among social classes and levels the playing field for all of us,” sabi ni Co.

Iginiit rin ni Co ang misyon ng administrasyong Marcos at ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez na mabigyan ng pantay na oportunidad ang bawat Pilipino upang makamit ang kani-kanilang pangarap.

“Prayoridad po ng ating gobyerno na bigyan ng suporta at tulong sa edukasyon lalo na ang mga nangangailangan nating kabataan,” dagdag pa ni Co.

Bukod sa scholarship programs, sinabi ni Co na nagbibigay din ng regular na financial assistance ang iba’t ibang ahensya ng gobyerno gaya ng Department of Social Welfare and Development Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority. (Billy Begas)