Raymond Almazan, Bolts kinuryente Hotshots

Mga laro sa Miyerkoles

(PhilSports Arena)

4:30 pm – Blackwater vs SMB

7:30 pm – TNT vs Converge

WALA sa hulog na naglaro ang Magnolia nitong Linggo, buong 48 minutes na dinomina ng Meralco hanggang ibagsak ng Bolts ang 74-51 panalo sa first game ng PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena.

Kinuryente ng Bolts ang pangalawang sunod na panalo tungo sa 5-5 card overall sa elims.

Siyam sa 12 teams na ang nakaipon ng 5 wins o higit pa, ayon kay chief statistician Fidel Mangonon III ay 6 wins ang magic number para makahirit ng outright playoff berth.

Hindi rin nakatakbo ang Meralco, humugot ng tig-12 points kina Raymond Almazan at Chris Newsome, 11 kay Chris Banchero at 10 kay Brandon Bates. Kumalawit ng 11 rebounds si Almazan, namigay ng 7 assists si Newsome.

Sa pangalawang sunod na talo ay napigil sa 5-4 ang Hotshots, kabuhol sa 4th-5th ang TNT.

Nalimitahan sa katiting na 7 points lang sa second quarter ang Magnolia, kasama ang 21 points sa first half ay season-lows ng team – second all-time fewest ng Purefoods franchise. Lowest sa isang quarter din ang 7 sapul nang mangamote ng 5 ang Ginebra sa second period ng 93-71 loss sa Rain or Shine sa Commissioner’s Cup elims noong Sept. 28, 2022.

Hindi pa tinatalo ng Magnolia ang Meralco ngayong season.

Ang 34 ng Hotshots pagkatapos ng third quarter ang all-time fewest ng prangkisa, mas mababa pa sa dating 38, at fourth all-time fewest sa kasaysayan ng PBA.

“I think in the first half 21 points lang sila, we played good defensively, guys were on point,” ani coach Luigi Trillo. “It’s one game, we know we put ourselves in a better situation now. I think from 3 to 9th (sa standings), it could be anybody there so we are knocking each other out.”

Ang 51 ay all-time fewest points na binigay ng Bolts sa isang panalo sa kasaysayan ng prangkisa at unang pagkakataon na nalimitahan nila sa mas mababa sa 60 ang nakatapat.

Walang naka-double digits sa Magnolia, pinakamataas na ang 8 points ni Ian Sangalang. Barado ang basket kina Mark Barroca (1/12), Aris Dionisio (1/11)

Overall ay 18 of 71 lang sa field ang Hotshots, 1 for 19 sa 3s at namigay ng karampot na 9 assists.

Ang Meralco, nagpakawala ng 21 assists sa 29 made baskets at nangolekta ng 16 points sa 18 turnovers ng Hotshots.

Iskor

MERALCO 74 – Newsome 12, Almazan 12, Banchero 11, Bates 10, Caram 9, Quinto 6, Maliksi 4, Black 3, Dario 3, Hodge 2, Pascual 2, Torres 0, Pasaol 0.

MAGNOLIA 51 – Sangalang 8, Laput 6, Dionisio 6, Lee 6, Dela Rosa 5, Barroca 5, Tratter 4, Balanza 4, Escoto 2, Corpuz 2, Eriobu 2, Mendoza 1, Reavis 0.

Quarters: 21-14, 35-21, 56-34, 74-51. (Vladi Eduarte)