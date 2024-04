Problemado sa musika ‘Marimar’ ni Marian burado na sa TikTok

Burado na ang content ni Marian Rivera sa TikTok na humamig agad ng milyon sa loob lang ng ilang oras. ‘Yun nga `yung matagal na ring request sa kanya, ang Marimar dance.

Pero, mas pinabongga nga niya, dahil nilagyan pa niya ng kakaibang timpla ngayon, dahil pinaghalo niya ang Asoka at Marimar, ha!

Pero, sa kasamaang palad, sinita si Marian ng TikTok, kaya binura na lang niya ang content na `yon.

“Sorry guys na-mute na naman ako for the second time!” sabi ni Marian.

Kaya sa halip na sa TikTok ‘yon mapapanood, sa Facebook at Instagram na lang niya makikita.

“Thank you for understanding,” sabi ni Marian.

Kaloka naman ang TikTok, ha!

Anyway, ang teaser ng content na `yon ng Marimar ay hindi naman na-mute, at katunayan, may 19M views na ngayon, ha!

At nakakaloka rin ang comment na umabot na sa halos 40,000, ha!

Heto nga ang lokang-loka na komento ng mga netizen:

“Nawala `yung video, sayang naman, nakakabitin.”

“Naka-screen record ako.”

“Nag-post na kanina, bakit na-delete ngayon?”

“The video got deleted.”

“Nawala `yung sound due to copyright, kaya delete na lang.”

“Lagotttt, nakakainis naman.”

Siyanga pala bongga talaga si Marian, dahil sa Facebook pala ay may 30M followers na siya, ha!

At sa kanyang FB pa rin, humamig nang 16M ang Marimar, Asoka content niya, ha! Samantalang sa Instagram ay kulang-kulang kalahating milyon na!

Bongga! ( Dondon Sermino)