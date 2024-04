Dapat magkaroon ng regulasyon sa mga retiradong pulis at sundalo na nagsisilbing bodyguard ng mga dayuhan sa bansa, partikular ang mga Chinese.

Ito ang iginiit nina Philippine National Police (PNP) Spokesperson Col. Jean Fajardo at Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barbers kasunod ng ulat na maraming retiradong sundalo at pulis ang nagsisilbing escort o bodyguard umano ng mga bigating Chinese.

Sinabi ni Fajardo sa isang lingguhang forum na bagama’t wala nang administrative jurisdiction ang PNP sa mga nag¬retirong police pero kumukuha pa rin ang mga ito ng pension sa gobyerno kaya dapat na magkaroon ng regulasyon lalo na kung ang mga pinagsisilbihan ay kuwestiyonable ang pagkatao.

Kailangan aniyang magkaroon ng batas upang malimitahan ang pagsisilbing bodyguard at security escort ng mga dating pulis at sundalo lalo na sa mga mayroong kaduda-dudang background.

“Sila ay kumukuha ng pension pa rin sa gobyerno, there should be at least a certain limitation as to providing escort services particularly to those persons with questionable background,” ani Fajardo.

Sinang-ayunan naman ni Congressman Barbers ang pahayag ni Fajardo dahil sa posibilidad na magamit pa rin ng mga dating pulis at sundalo ang kanilang impluwensiya para makapagdala ng armas ang mga dayuhang nasa bansa.

Ginawang halimbawa ni Barbers ang nangyaring barilan sa BGC, Taguig City kamakailan kung saan isang Chinese national ang nakipagbarilan sa mga pulis ng Makati City.

Pero nilinaw ng mambabatas na karapatan ng mga retiradong pulis at sundalo na magtrabaho bilang bodyguard o assistant ng mga Chinese subalit kailangan aniyang ma-regulate ang mga ito.

“Dapat nakarehistro kung sinong bodyguard mga ‘yan. Ang aking opinyon, hindi dapat binibigyan ng bodyguard mga ‘yan, ‘di ba? Let them hire people who are civilians kasi kapag retired AFP or retired PNP, siyempre mayroong ‘yan networks sa loob ‘no, at maaaring makapagdala ng armas mga ‘yan,” ani Barbers. (Aileen Taliping)