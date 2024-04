KABILANG ang Pilipinas sa mga nominado sa walong kategorya sa prestihiyosong World Travel Awards na kumikilala sa kagandahan ng turismo ng isang bansa.

Ipinagmalaki ni Department of Tourism Secretary Christina Frasco sa Bagong Pilipinas public briefing na nakuha ng Pilipinas ang atensiyon ng buong mundo dahil sa magagandang destinasyon sa bansa na dinarayo ng marami ng dayuhan.

Kabilang sa mga kategoryang nominado ang Pilipinas ay Asia’s leading Island destination, Asia’s leading beach destination, Asia’s leading dive destination, Asia’s leading tourist attraction, Asia’s leading luxury island destination (Boracay), Cebu bilang leading wedding destination, DOT bilang leading Tourism Board at kasali rin ang Intramuros sa isa pang kategorya.

Hinikayat ni Frasco ang publiko na suportahan ang Pilipinas sa pamamagitan ng pagboto sa World Travel awards para mas lalo pang makilala ang Pilipinas sa buong sa daigdig sa www.worldtravelawards.com/vote.

Sinabi ng kalihim na naabot na ng DOT ang target na dalawang milyong international arrival ngayong buwan ng Abril ngayong hindi pa natatapos ang unang semester ng taon na patunay na gustong-gusto ng mga dayuhan ang Pilipinas.

Nangunguna sa pinakamaraming dayuhan na bumisita sa Pilipinas ay mula sa South Korea, Amerika, China, Japan, Australia at iba pa na ang mga pinupuntahan ay mga beach, diving destinations at cultural experience .

“Napaka-good news para sa Pilipinas na na-reach na natin ang P2 million international arrival .The world has continued to “Love the Philippines” ani Frasco. (Aileen Taliping)