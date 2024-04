Nationwide job fair, on-the spot hiring ng SM supermalls arangkada na

SM Supermalls magkakaroon nationwide job fair, on-the-spot hiring.

Magkakaroon ng pinakamalaking mall-based job fair at pag-aalok ng pagkakataong maging Hired-on-the-Spot (HOTS) ang SM Supermalls.

Ito ay bilang pagkilala sa ibinahaging adhikain ng mga Pilipino para sa makabuluhang trabaho.

Katuwang ng SM ang Department of Labor and Employment (DOLE), Public Employment Service Offices (PESO), Local Government Units (LGUs), ang Private Sector Advisory Council (PSAC) Jobs Committee, iba’t ibang asosasyon sa industriya, at SM Retail; Ang SM Supermalls – isang ipinagmamalaking kasosyo ng DOLE mula noong 2008.

Magho-host ng mga job fair na naka-iskedyul sa mga sumusunod na petsa:

Abril 26: SM City Rosales

April 30: SM City Taytay

Mayo 1:

SM City North Edsa

SM Mall of Asia

SM City Grand Central

SM City Valenzuela

SM City Fairview

SM City Novaliches

SM City Marikina

SM City San Jose Del Monte

SM Southmall

SM City Sta. Mesa

SM City Baguio

SM City Tuguegarao

SM City Olongapo Central

SM City Balanga Bataan

SM City Pampanga

SM City Marilao

SM City Santa Rosa

SM City Puerto Princesa

SM City Daet

SM City Bacolod

SM Seaside City Cebu

SM CDO Downtown

SM City Davao

Mayo 2: SM City Rosario at SM City Roxas

Mayo 4: SM City San Pablo

Mayo 6: SM City San Pedro

Mayo 9: SM Mall of Asia

Mayo 10: SM Center Pulilan

Nakatuon ang SM sa agbibigay kapangyarihan sa mga Pilipino at nagho-host ng lingguhang job fair sa iba’t ibang SM Malls sa buong bansa.

Ayon sa datos simula Enero 2024, nagkonekta ang mga job fair sa mahigit 800 employer na may higit sa 15,000 naghahanap ng trabaho. Mayroon ding 155 ng natanggap sa on-the-spot na mga alok sa trabaho.

Ayon sa SM, tinitiyak ng mga job fair na makakahanap ang mga kumpanya ng tamang talento na maaaring mag-ambag sa kanilang pag-unlad. Gayundin ang pagsuporta sa pagpapalawak ng ekonomiya ng Pilipinas habang lumilikha ng mas maraming oportunidad sa trabaho para sa mas maraming Pilipino.

“At SM, we believe job creation is fundamental to national development,” saad ni SM Supermalls’ President Steven Tan.

“Our SM Job Fairs are a testament to this commitment, providing Filipinos with the platform and resources they need to thrive and contribute to the country’s growth.” aniya pa. (VP)