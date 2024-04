NANALASA ang mga Luzon-based squad sa pangunguna nang pinagbidahan ni Michael Mabulac na Pangasinan kontra Marikina, 80-68, sa 6th Maharlika Pilipinas Basketball League 2024 noong Sabado ng gabi sa Calasiao Sports Complex.

Tumikada si Mabulac ng 12 points mula sa 4-of-8 shooting rekado pa ang 13 rebounds at 3 assists sa round-robin elimination phase ng 29-team men’s hoopfest.

Umayuda sa kanya sina Vince Tolentino at Hesed Gabo ng tig-10 markers upang dalhin sa 2-3 kartada, ang Heatwaves habang ibinagsak ang Shoemasters sa 0-5 marka.

Tinagpas din ng Nueva Ecija (2-0) ang Mindoro (1-4) sa unang laro, 79-68, samantalang tinumba ng Abra (3-2) ang Negros (3-2) 69-57 sa sumunod na laro para kumpletuhin ang triple-header games.

Nagsanib-puwersa sina Rob Celiz, JP Maguilano at Jay Collado upang siguraduhin ang panalo ng Rice Vanguards na hinawakan ang 53-37 bentahe na hindi na binitawan pa.

Humarabas sa Celiz sa iniskor na 16 at kumalawit pa ng 5 boards upang maging best player ng laro, habang bumakas si Maguilano sa 11 pts., 5 boards, at si Collado ng 10 pts.

Bumida naman sa Weavers si Wendelino Comboy na naka-15 puntos sahog ang 3 rebounds, na sinundan ni Michael Canete ng 14 points, Prince Caperal ng 11 at Clint Escamis na may 10 pts.

Balik-San Andres Sports Center ngayon (Lunes) sa isa pa ring triple-bill na kabibilangan ng Bacolod (1-3) kontra Caloocan (0-1) sa 4 pm, South Cotabato (2-2) laban sa Zamboanga (4-0) sa 6 pm at Quezon (2-0) vs Manila (3-1) sa 8 pm. (Gerard Arce)