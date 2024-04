Mga estratehiya sa pabahay ng Malabon ibinida sa US conference

Ibinahagi ni Malabon City Administrator ng Lungsod at City Housing and Urban Development Department Dr. Alexander Rosete ang mga estratehiya ng lokal na pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa sa pabahay, sa pagsugpo sa kahirapan, pagtataguyod ng katatagan at katarungan, at pagpapabuti ng buhay ng mga residente sa International Conference on Urban Affairs (ICUA) na ginanap sa Marriott Marquis Hotel sa New York, United States mula Abril 24 -27.

Ang ICUA, na pinangunahan ng Unibersity of Wisconsin-Milwaukee, ay pinagsasama-sama ang mga mananaliksik, tagaplano, at tagapagtaguyod ng patakaran na nakatuon sa lunsod upang suriin ang mga estratehiya upang gawing mas pantay at matatag ang mga lungsod sa panahon pagkatapos ng Covid-19 pandemic.

Ito ang 52nd Annual ICUA ng Urban Affairs Association.

Sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ni Dr. Rosete, ang dating direktor at punong administratibong opisyal ng City of Manila’s Urban Settlements Office (MUSO) at ang nag-iisang Filipino na kalahok sa kumperensya, ang mga pag-aaral, pagsusuri, at rekomendasyon para sa mas mabuting pagpapatupad ng Manila’s Land for the Landless Housing Services Program (LLP) After Forty Years: Basis For Intervention On Development Plan, na tumutulong sa pagpuksa sa lahat ng anyo ng kahirapan sa kabisera ng bansa.

Ibinahagi rin niya ang mga lokal na estratehiya ng pamahalaang Lungsod ng Malabon kabilang ang mga programa sa pabahay/relokasyon at isang departamentong nilikha upang tumutok sa pagpapatupad ng mga proyektong nagbibigay ng mas ligtas at mas magandang tahanan para sa mga residente.

Ayon kay Dr. Rosete, ang pag-aaral na isinagawa sa LLP ay naglalayong tukuyin ang mga lugar ng mga alalahanin at mga hamon na dapat tugunan at upang ito ay mas maihatid sa mga kapus-palad at mahinang sektor.

Ginawa ito upang matugunan ang mga mahahalagang problema tulad ng kakulangan ng sapat na mga bahay at lupa, ang dumaraming bilang ng mga ISF, at ang problema ng mga benepisyaryo na magbayad para sa buwanang amortization.

Sinabi ni Dr. Rosete na nakabuo sila ng mga rekomendasyon para sa pagpapatuloy ng pagpapatupad ng programa kabilang ang kahusayan ng koleksyon na magtitiyak na ang mga benepisyaryo ng mga tahanan ay makakapagbayad para sa kanilang mga biniling lupa at iba pang mga singil; pagsasama-sama ng mga pagkakataon sa kabuhayan tulad ng programang “Cash 4 Work” sa LLP, na magbibigay-daan sa mga kwalipikadong benepisyaryo na magtrabaho mula 10-30 araw at kumita ng pera para masuportahan ang kanilang mga pamilya pati na rin ang kanilang pagbili ng lupa; ang proseso ng muling pagdidisenyo ng buwanang pagbabayad ng amortization, upang suriin ang mga kasalukuyang proseso at tukuyin ang mga inefficiencies at gaps; at ang paglipat sa mga digital/electronic na pagbabayad para sa mas mabilis at epektibong pagkolekta ng mga pagbabayad at iba pang proseso.

Nitong Abril, dumalo si Dr. Rosete sa Housing Studies Association (HSA) Annual Conference 2024 sa Manchester, United Kingdom kung saan nagsilbi siyang nag-iisang Filipino conference paper presenter at tinalakay ang mga estratehiya sa pagtataguyod ng kalusugan sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga hakbangin sa pabahay.