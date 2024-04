TATLONG taon mula ngayon, magkakaroon ng bagong destinasyon sa Cebu na tiyak na dadayuhin dahil magtatampok ito ng kasaysayan ng Pilipinas na magbibigay ng dagdag-kaalaman lalo sa mga kabataan.

Tatawagin itong Mactan World Museum na itatayo sa loob ng 30-ektaryang Mactan Newtown sa Lapu-Lapu at pinaglaanan ng P1.2 bilyon na budget.

Isa ito sa mga township project ng Megaworld sa Cebu na magbibigay-daan din sa mas maraming turista na maunawaan ang kulturang Pilipino.

Ayon sa kompanya, tampok sa museo ang mga mahahalagang kabanata sa kasaysayan ng bansa tulad ng pagdating ni Ferdinand Magellan, ang Galleon Trade at ang Battle of Mactan noong 1521.

“Being at the center of the Mactan Newtown, this museum will provide locals and tourists with a creative avenue to connect, share interests as a community, expand knowledge, and form a deeper appreciation not only for Mactan but also for our nation’s history,” paliwanan ni Graham Coates, pinuno ng Megaworld Lifestyle Malls.

Makikita rin sa museo ang tinaguriang “extensive collection” ng mga artwork na pipiliin ni Dannie Alvarez, pangulo ng Alliance of Greater Manila Museums at dating pinuno ng committee on museums ng National Commission for Culture and the Arts.

Magkakaroon ito ng limang main exhibit gallery sa ikalawang palapag tampok ang mga artifacts, mga replica memento at mga interactive display.

Dalawang performance halls na may kapasidad na 270 katao ang kasama sa mga plano ng konstruksyon nito.