Labor day woodpushfest

TATLONG chess tournament ang magaganap sa May 1 kasabay ng Labor day.

Kabilang dito ang 2024 IIEE Metro Central Chess Tournament sa #41 Monte De Piedad St., Cubao, Quezon City.

Tatangap ang mangungunang tatlong manlaro ng P5K, P3K at P2K.

Susulong din ang Open Chessmates Chess Tournament sa Taft Centremall sa Pasay kung saan ang magkakampeon ay magbubulsa ng P10K.

Lalarga naman ang Tondo Chess Club Tournament sa Brgy. 4 Hall, District 1 , Tondo, Manila, na ang mamamayagpag ay may P4K.

Ang iba pang mga nakatakdang palaro ay ang National Master Coach Gerald Ferriol GMG Rapid Chess Tournament sa Sept. 28 sa Robinsons Metro East, Pasig; Axe Brand Oil Rapid Chess Tournament sa June; Zamboanga Del Norte Convention Center Open Tournament kung saan magsasagawa ng simultaneous game si Woman Grandmaster Janelle Mae Frayna.

Nag-birthday nitong weekend si US Master Ranier Labay.

Pumanaw naman ang long time supporter ng PH chess na si Rep. Elpidio Barzaga Jr. Nakikiramay po ako sa mga naulila ng mambabatas mula Dasmarinas City.

Nagkampeon nitong weekend sa Albania si Woman Fide Master Megan Althea O. Paragua sa World Cadet Rapid and Blitz Chess Championships 12 and under category rapid division.

Nagbunga na rin ang pagsusumikap nina proud parents Jan Vincent at Jennifer Paragua ng Marilao, Bulacan. Tiyak na natutuwa saan man naroon si Engr. Ric Paragua sa tagumpay ng kanyang apo. Lubos ang kagalakan ng mga pamilyang Obrero, Callano Ng Tondo, Manila at Paragua ng La Union. Congratulations sa pamilya Obrero-Paragua saka sa kumpare kong si GM Mark Paragua na uncle ni Megan Althea.