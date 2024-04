Khate Castillo, ‘Pinas delikado sa qualifying

MATINIK ang tatahakin ng Gilas Pilipinas women pa-20th FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 pgkaraang mahanay sa matinik na Group C sa ginanap na 2024 Pre-Qualifying Tournaments draw sa Miez, Switzerland.

Natukoy ang unang hakbang pa-World Cup sa Sept. 4-13, 2026 sa Germany, nang mabuo ang mga grupo para sa unang Pre-Qualifying Tournament sa draw noong Huwebes (Biyernes sa Manila).

Napabilang ang PH squad sa Group C kung saan makakatapat ang Brazil, Hungary at Senegal.

Bumubuo sa national training pool ni coach Prtick Henry Aquino sina Khate Castillo, Afril Bernardino, Camille Nolasco, France Cabinbin, Janine Pontejos, Louna Ozar, Stefani Berberabe, Moniquer Del Carmen, Katrine Guytingco, Marizze Tongco at Mikka Chaco.

Hinati ang 16 na koponan sa apat na grupo na may apat ang magkakasama sa bawat isang pangkat kung saan saan nasa Group A ang Korea, Mali, Czechia, at Venezuela. Nasa Group B ang Mexico, Montenegro, New Zealand at Mozambique at sa Group D ang Rwanda, Great Britain, Argentina, at Lebanon.

Ang FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 Pre-Qualifying Tournaments ay gaganapin sa Mexico at Rwanda sa Aug. 19, 25, 2024. Lalaruin ang Groups A at B sa Mexico City, at ang C at D sa Kigali, Rwanda.

Ang mangungunang dalawang koponan mula sa bawat grupo ang magkukwalipikado sa semifinals ng bawat paligsahan. Ang dalawang mananalo sa bawat paligsahan ang mga uusad naman sa FIBA Women’s Basketball World Cup Qualifying Tournaments sa 2026.

Ang FIBA Women’s Basketball World Cup 2026 Qualifying Tournaments ay magsasangkot ng 24 na koponan, kung saan ang mga nanalo sa Mexico at Rwanda Pre-Qualifying Tournaments at 22 pa na koponan mula FIBA Women’s Continental Cups 2025.

Ang Pre-Qualifying Tournament ay isang mahalagang bahagi ng pagpapalawak ng sistema ng kumpetisyon ng kababaihan na misyong magbigay ng mas malaking bilang ng mga national federation na makabuluhan at regular na internasyonal na kompetisyon.

Sa kabuuan, 16 na bansa, kabilang ang host ng Germans, ang susubok ng kanilang mga tiket sa Qualifying Tournaments sa 2026 at makikipagkumpitensya sa FIBA Women’s Basketball World Cup 2026.

Ang draw ay isinagawa ni Honorable Minister Aurore Mimosa Munyangaju, Rwanda Sports Minister. Dumalo sa kaganapan sina International Basketball Federation president Sheikh Saud Ali Al Thani, secretary general Andreas Zagklis, at central board. (Lito Oredo)