Joshua kopya ni Khyle Tato

Super idol ni Khyle Tato (content creator sa The House of Collab) si Joshua Garcia. Marami nga raw kasi ang nagsasabi na halos magkahawig sila.

May mga photo nga siya sa Instagram na kuhang-kuha niya ang anggulo ni Joshua. At yes, gusto niya itong makasama sa harap ng kamera.

“Hindi ko pa siya nakikita ng personal. Kaya rin po ako pumasok sa The House of Collab, para magkaroon ng chance na makasama siya. Gusto ko siyang makatrabaho talaga. Gusto ko talagang mag-artista,” sabi ni Khyle.

Si Khyle nga raw ang matinee idol ng The House of Collab. Kaya ang pagpapakilala raw sa kanya ay Joshua Garcia ng The House of Collab.

“Ang daming nagko-comment sa TikTok ko na para raw akong si Joshua. Kahit pag nasa labas ako, sinasabi nila kahawig ko raw si Joshua. Ang mga followers ko, ganun talaga ang sinabi.

“May content din ako na nag-dub ako ng acting niya. May short film kami na ginawa, na ginaya ko rin siya, kung paano siya umakting, kung paano siya umiyak.

“I think kaya ko talaga siyang gawin,” sabi pa ni Khyle.

At yes, super lapitin din ng babae si Khyle, na tulad ni Joshua. Aba, sa edad niya ngayon na 23, mahigit sampung babae na ang nakarelasyon niya, ha!

Kaya may karapatan daw siya sa klase ng content sa TikTok bilang hugotero o tagapayo sa mga bigo sa pag-ibig. Marami man daw siyang naging dyowa, marami na rin daw siyang heartaches.

Sa The House of Collab ay si Manelle Bukid ang bet ni Khyle. At aminado naman si Manelle na napopogian siya kay Khyle, lalo na raw sa bandang labi. Para nga raw masarap humalik si Joshua.

“Yes, feeling ko po. Pero, hindi ko pa nararanasan! Hahahaha!” sabi ni Manelle.

Si Khyle naman ay bet na bet ang katawan ni Manelle na seksi nga raw, kahit may mga tattoo.

Pero kaloka lang, si Manelle rin kasi ay part ng LGBTQ++ community. Nagkaroon na raw siya ng ka-MU na babae, at nagka-boyfriend na rin siya.

Bongga! (Dondon Sermino)