Johnny Carzano, Jarfinel Amodia wagi sa chess

PINAGHARIAN nina Johnny Carzano at Jarfinel Amodia ang kani-kanilang dibisyon sa katatapos na 2nd Engr. Billy Joe Ereno Chess Tournament sa Misamis Occidental National High School sa Oroquieta City.

Nanguna si Carzano sa 2150 and below rapid habang si Amodia ang nangibabaw sa 1850 & below parehong sa men’s division.

Tinapos ni Carzano ang round-robin chessfest na may anim na puntos, ka-output ni Michael Jackson Ambuang, pero wagi sa tie break points.

Solo third si Mardonio Fuentes na may 4.5, kasunod sina Roy Ronald Roa (4th, 4.0 pts.), Geronimo Romarate (5th,3.5) at Shojie Navarro (6th, 3.0).

Naka-7.0 puntos sa Swiss system event ng Group B category si Amodia, kampeon din sa isang rapid tournament noong December 2023.

Sumegunda si Gilbert Baba sa 6.0 pts, habang si Jomar Anhao ang tersero sa 5.5.

Nasa sa top 10 na may 5.0 puntos bawat isa sina Noela Palanas, Meldelino Jalambo, Brent Nitchel Cortedor, Ranzeth Marco Magallanes, Noel Lawrence Arabia, John Rod Estrella at Adrian Bohol.

Ang 2-in-1 rapid chess tournament ay itinaguyod ni Engr. Ereno sa pakikipagtulungan nina Tournament Director Engr. Jeson Bolando, Chief Arbiter Prince Allan Suliva at Deputy Arbiter Jeffrey Miranda. (Elech Dawa)