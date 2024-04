Jayson Tatum, Jaylen Brown pinagliyab Boston vs Miami

Kita ang gigil ng Boston nang dumayo sa Miami para sa next two games ng kanilang 78th NBA 2023-24 Eastern Conference first-round series sa Kaseya Center sa Florida.

Umiskor ng tig-22 sina Jayson Tatum at Jaylen Brown para pangunahan ang balanseng atake ng Celtics, naglatag ng solidong depensa para i-bully ang Heat 104-84 tungo sa 2-1 lead sa serye Sabado ng gabi.

Game 4 sa Miami pa rin sa Martes (araw sa Manila).

“We didn’t make too many adjustments,” pakli ni Boston coach Joe Mazzulla. “We played harder and we dictated the physicality and the tempo of the game.”

May sahog pang 10 rebounds, 6 assists si Tatum. Nag-ambag si Kristaps Porzingis ng 18 points at 16 kay Derrick White sa wire-to-wire win ng C’s.

Out pa rin sina injured Jimmy Butler at Terry Rozier, umiskor si Bam Adebayo ng 20 para giyahan ang Miami. May tig-15 sina Nikola Jovic at Tyler Herro, 12 kay Jaime Jaquez Jr.

“They were the more physical team,” suma ni Heat coach Erik Spoelstra. “They bodied us, bullied us on screens, got through stuff, distorted screens, everything.”

Abante ang Celtics 21-12 pagkatapos ng first quarter, kalagitnaan ng second ay maibababa sana ng Heat sa 10 pero iniluwa ng rim ang 3-pointer ni Herro. Rumatsada ng 20-8 run ang Boston tungo sa 61-36 lead at 63-39 sa break. Mula roon ay puro Boston na, bumuka pa hanggang 29 ang bentahe sa second half. (Vladi Eduarte)