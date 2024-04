Iba pang ayuda, i-fastbreak na

Tatlong buwan bago ang target na June 2024 ay naipasa na namin sa Kamara ang 19 priority bills na inendorso ng Malacañang. At dahil dito, may panahon na kaming mga kongresista para harapin ang iba pang panukala hinggil sa iba pang ayuda upang mas pagaanin ang buhay ng mga kababayan natin sa ilalim ng Bagong Pilipinas.

Sa pagbalik ng sesyon ng 19th Congress ngayong araw, puwede nang trabahuhin ang iba pang panukala na naglalayong mabigyan ng ayuda ang iba pang sektor bukod sa senior citizens, solo parents at PWDs o person with disabilities na kasama nga sa mga inuna nating inayudahan.

Kabilang sa mga kailangang bigyan din ng hiwalay na benepisyo ang mga kababayan nating magsasaka, mangingisda, mga electricity consumers at maging ang mga itinuturing nating ‘junior citizens’ o mga Filipino mula sanggol hanggang 12-anyos. Nararapat lang sila mabiyayaan ng ayuda dahil kasama rin namin sila sa pangarap ng Pangulo na mapayapa at masaganang Bagong Pilipinas para sa lahat ng Pilipino.

Magugunitang naisabatas na ang mga nalikha naming panukala na nagkaloob ng pinansyal na tulong, price discount at iba pang pribilehiyo sa mga priority sector tulad ng senior citizens, solo parents at PWDs. Ang iyong lingkod ang isa sa may-akda ng RA 11916 o “Social Pension for Indigent Seniors Act” of 2022 kung saan dinoble ang buwanang pension ng mga mahihirap na lolo at lola na ginawang P1,000, gayun din ang RA 11982, kung saan bibigyan ng cash reward na P10,000 ang seniors pagdating nila ng edad na 80, 85, 90 at 95.

Tayo rin po ang isa sa mga pangunahing may akda sa RA 11861 na nagkakaloob naman ng tulong pinansyal at iba pang pribilehiyo sa single parents o ang mga naytay (nanay na, tatay pa).

Kahapon natapos ang aming 5-linggong pahinga at kami ay magsasagawa ng mga nalalabing plenary sessions at committee meetings sa second regular session ng 19th Congress sa darating na 4 na linggo hanggang sa sine die adjournment pagsapit ng May 25.

Ang inyo pong lingkod ay isa rin po sa pangunahing may akda ng batas kung saan nagpatupad ng condonation sa P58 bilyong utang ng halos kalahating milyong agrarian reform beneficiaries (ARB) at ngayon ay gusto ko namang isulong ang kauna-unahang pension plan para sa mga magsasaka at iba pang agricultural workers.

Kabilang sa mga panukala na puwedeng ikonsidera ng Kongreso ang HB 7963 na magbibigay ng mandato sa Philippine Crop Insurance Corp. (PCIC) para magtatag at pangasiwaan ang kauna-unahang Agricultural Pension Fund (APF) at mabigyan ng benepisyo ang mga magsasaka at mangingisda pagdating nila sa retirement age. Ito’y upang tulungan ang ating agri workers na kabilang sa mga mahihirap na bahagi ng lipunan. Sila ay hindi saklaw ng anumang pension program ng pamahalaan.

Kasama ko sa pag-aakda ng HB 7963 si Bicol Saro Rep. Brian Raymund Yamsuan.

Isa pang panukalang maaaring ikonsidera ng Kamara, ang ating HB 8312 na magbibigay naman ng automatic free coverage sa “junior citizens” sa National Health Insurance Program (NHIP) ng National Health Insurance Corp. (PhilHealth). Sa pamamagitan nito, makakatanggap ang mga junior citizens na nabibilang sa mga pamilyang may taunang kita na mas mababa pa sa P250,000 ng mga benepisyong tulad ng free medical at dental services gayundin sa laboratory fees sa mga government health facilities, bukod pa sa 20% discount at Value Added Tax (VAT) exemption sa medical at dental services, laboratory at professional fees sa mga pribadong ospital at klinika.

Mabibigyan din ng 20% discount at VAT-free privileges ang mahihirap na “junior citizens” sa admission fees sa mga sinehan, concert hall, circus, leisure and amusement; maging sa funeral at burial services.

Isinusulong din ng inyong lingkod ang trio of tax cuts para mapababa ang singil sa kuryente at petroleum products, bilang tulong sa mga kababayan natin sa gitna ng tumataas na inflation na dulot ng global oil shock.

Ang HB 8231 ay naglalayon na amiyendahan ang iba’t ibang seksyon ng National Internal Revenue Code (NIRC) of 1997 sa pamamagitan ng pagpapatupad ng temporary suspension sa loob ng 3 taon, o 50% cut sa ilang tax payments, upang mapababa ang halaga ng kuryente at retail prices ng mga produktong petrolyo.

Naunang iniulat ng ating House Speaker na si Martin Romualdez ang 100% passage ng Kamara sa 19 priority measures na tinukoy ng Pangulong Marcos bilang prayoridad. Naipasa ito tatlong buwan bago ang deadline na June 2024.

Ang inyong lingkod ay kabilang sa 10 sa 19 na priority bills na ito. Ang mga ito na co-author tayo ay ang mga bills sa E-Governance, Blue Economy, National Citizens Service Training (NCST) o dating Reserve Officers Training Corps o ROTC, Philippine Ecosystem and Natural Capital Accounting System (PENCAS), Negros Island Region, Waste-to-Energy Act, Anti-Agricultural Smuggling Act, Government Procurement Reform Act, Anti-Financial Accounts Scamming Act (AFASA) at Department of Water Resources and Services (DWRS).

Sa 56 bills na inaprubahan ng Kamara out of the 59 priority bills, ang inyong lingkod po ay kabilang sa author o co-author ng 41 sa mga inaprubahang panukala na ito.

Pero tayo po ay naniniwalang, hindi naman ito maisasakatuparan ng Kamara kung wala ang mahusay na pagtitimon ni Speaker Martin na determinadong masustena ang masiglang post-pandemic growth at makalikha ng mas maraming trabaho at pangkabuhayan upang maingat pa ang pamumuhay ng mga Pilipino.

Sa ilalim ng mahusay na liderato ni Speaker Martin, napagtagumpayan ng Kamara ang pagpapasa ng malaking bilang ng mga panukalang batas na maglalapit sa ating Pangulo sa kanyang layunin na magkaroon ng mataas na malawakang pag-unlad o inclusive growth sa lahat ng Pilipino upang mabawasan ang kahirapan, maparami ang trabaho at kabuhayan at mapaangat pa ang ating ekonomiya.

Dahil sa mahusay na pamumuno ni Speaker, ang Kamara ay naging isang importanteng partner ng Malacañang sa Bagong Pilipinas ng ating Pangulo kung saan ang pag-unlad ay para sa lahat. Kaya tuloy-tuloy ang inyong lingkod at ang National Unity Party (NUP) na aking pinamumunuan sa pagsuporta kay Speaker at sa aming common legislative agenda ni Pangulong Marcos.