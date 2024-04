NASAGIP ng mga wildlife expert ang apat na pod ng mga pilot whale na napadpad sa isang malayong estero sa western Australia noong nakaraang linggo.

Napadpad ang mga balyena sa Toby Inlet na nasa 236 kilometro sa timog ng state capital na Perth, ayon sa Western Australia Department of Biodiversity, Conservation and Attractions.

“We understand there are four pods of up to 160 pilot whales in total spread across about 500 meters. Unfortunately, 26 whales that stranded on the beach have died,” saad ng isang department spokesperson sa isang pahayag.

Matatandaan na noong Hulyo noong nakaraang taon, mahigit sa 50 pilot whale ang namatay matapos mapadpad sa isang malayong beach sa Western Australia.

Ayon sa mga marine expert ng Unibersidad ng Western Australia, ang mga pilot whale ay kilala sa pagkakaroon ng ‘strong bond’ sa kanilang specie kung saan sinusundan ng lahat ang isa saan man ito pumunta kung ito ay nahihirapan. (Vince Pagaduan)