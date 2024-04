Mga laro sa Martes

(FilOil EcoOil Arena, San Juan)

10 am – LPU vs CSJL

2 pm – SSCR vs EAC

HUMARABAS sina Pauline De Guzman at Harem Ceballos upang pukpukin ng Arellano University ang University of Perpetual help System Dalta, 22-25, 25-23, 25-19, 25-12, sa NCAA Season 99 Women’s Volleyball Tournament Linggo ng hapon sa Filoil EcoOil Arena sa San Juan.

Lumabas ang bangis ng Lady Chiefs ng masaktan sa first set, kinahon ang tatlong sunod na panalo sa set 2,3 at 4 upang ilista ang 4-3 karta at saluhan ang biktima sa two-way tie sa fifth spot.

Nagbaon si De Guzman ng 17 points, umiskor din sina Laika Tudlasan ng 16 at Fhaye Mangubat ng 14 samantalang may krusyal na 8 pts, 8 excellent digs at 4 excellent receptions si best player of the game Ceballos.

Solb si Roberto ‘Obet’ Javier sa diskarteng maraming players na ginamit upang mabatak ang mga para sa mga susunod na mga bigating bakbakan.

“Kailangan ko talaga gumamit ng ibang players kasi may mga galing naman sila tulad ni Ceballos,magaling ang bata kaya sinugal ko siya,” bulalas ng Legarda-based volleybelles coach.

Halos lahat ng players ng Arellano ay nakapagtala ng puntos para sa AU, lima ang inambag ni Robbie Mae Matawaran, tig-apat ang bakas nina Marianne Lei Angelique Padillon at Donnalyn Mae Paralejas.

Si Mary Rhose Dapol ang namuno sa puntusan para sa Lady Altas sa 20.

Wagoi rin ang two-time defending champons College of Saint Benilde (7-0) kontra Mapua University (4-3), 25-19, 25-23, 25-8. (Elech Dawa)