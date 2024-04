Francine favorite ang ‘harutan’ video kay Seth

Maraming FranSeth ang kinilig na favorite pala ni Francine Diaz ang TikTok video nila ni Seth Fedelin.

May isa kasing FranSeth fan ang nag-upload sa TikTok ng mga sweet moment nina Seth at Francine.

Sa umpisa ng video ay tinanong ang tanong na “What is a soulmate?”

Habang pinapaliwag ng voice over kung ano ang soulmate ay pinapakita naman ang montage ng mga sweet moment ng FranSeth.

Ilan nga sa mga nakakakilig na eksena ng dalawa na mapapanood sa nasabing TikTok video ay ang pagsayaw ng FranSeth na may halong harutan, pamamasyal nila sa isang theme park, at gayundin ang kulitan nila habang nagpapa-picture sa disyerto.

Napanood nga ito ni France at in-add niya sa kanyang mga favorite video.

Kilig na kilig siyempre ang fan na nag-upload ng video at shinare niya sa kanyang X (dating Twitter) ang ginawa ni Francine.

“Added favorite ni Chin. Oo Chin kayo talaga ang soulmate sa isa’t isa,” sey ng nasabing fan sa kanyang post.

May ilang fans tuloy ang napapaisip na baka kinikilig si Francine kapag sinasabing si Seth ang kanyang soulmate.

Anyway, looking forward na ang FranSeth fans sa pagsisimula ng shooting ng bagong pelikula ng dalawa na ‘My Future You’ sa May 7. Tiyak trending agad sa X pag nag-umpisa na ang movie.

(Byx Almacen)